В Челябинске вывели выдерживающий до −40°C сорт абрикосов

«Призер» начнут распространять в марте 2023 года

Для суровых уральских зим селекционеры из Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства вывели устойчивый к морозам сорт абрикоса. Он спокойно себя чувствует при температуре до минус 40 градусов, а с одного дерева при этом можно собрать до 30 килограмм плодов, рассказали в пресс-службе НИИ.

Новый сорт «Призер» выводили почти 30 лет. Теперь его внесли в Госреестр селекционных достижений и рекомендовали выращивать на Урале. Распространять саженцы планируют в марте этого года.



Абрикосы нового сорта рекомендуют есть в свежем виде, но также они могут подойти для изготовления компотов, варенья и джемов.

