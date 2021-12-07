В Челябинске выведут дополнительные экипажи ДПС перед Новым годом

В ГИБДД пытаются предотвратить заторы на дорогах

В Челябинске решили вывести дополнительные экипажи ДПС на дороги, чтобы предотвратить заторы. Усилят ГИБДД в период предпраздничных предновогодних дней. Инспекторы выйдут на сложные перекрестки в часы пиковых нагрузок, поскольку, по мнению областной ГИБДД, в последние дни года на дорогах увеличивается трафик.

Пробки на дорогах Челябинска — явление частное и для водителей уже привычное. Только накануне вечером на дорогах областного центра образовались пробки в девять баллов, а сегодня утром движение автомобилей было сковано в семибалльных заторах.

В областной ГИБДД посчитали, что в период предновогодних дней, с 20 по 31 декабря, автомобилей на дорогах Челябинска станет еще больше. В службе спрогнозировали, что жители региона из соседних районов и городов поедут в областной центр за подарками и для приготовления к Новому году. Чтобы уменьшить заторы, решено вывести на челябинские дороги дополнительные экипажи ДПС.

«Инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия и оказывать помощь автомобилистам в преодолении затруднений в движении. На наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок регулирование движения будет осуществляться инспекторами ДПС», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Челябинске запретят движение большегрузов по городу в дневное время.