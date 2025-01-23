В Челябинске выступит Архиерейский мужской хор

Коллектив исполнит духовные и народные песни

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В Челябинске пройдет концерт Архиерейского мужского хора митрополии — единственного местного мужского духовного коллектива. Сольный концерт певчих назвали «К традициям сердца», рассказали в Челябинской епархии.

Для южноуральцев исполнят духовные песнопения, русские и грузинские народные песни, а также произведения советских композиторов. Худрук и главный дирижер — Александр Галичин.

Напомним, Архиерейский хор создан в 2023 году по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Коллектив завоевал Гран-при Патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в 2024 году.

Концерт состоится 16 февраля. Возрастное ограничение 6+.