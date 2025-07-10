В Челябинске выставили напоказ древнерусские книги о семейном счастье

Их можно увидеть в Публичной библиотеке

До конца июля в отделе редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки будет работать выставка «Семейные ценности в древнерусской литературе». На ней представлены редкие издания, которые рассказывают, как наши предки понимали семейное счастье, сообщили в библиотеке.

В древнерусской литературе семья рассматривается как основа государства. Центральное место на выставке занимает «Повесть о Петре и Февронии Муромских», написанная священником Ермолаем-Еразмом. Трогательная история любви муромского князя и простой девушки, живших в XIII веке. На выставке повесть представлена в сборнике «Литература Древней Руси».

Еще один знаковый экспонат — «Домострой». Своеобразная «инструкция» по ведению семейного хозяйства XVI века. Здесь собраны советы, как воспитывать детей, вести дом и поддерживать порядок в семье. Удивительно, но многие из этих правил актуальны и сегодня. Посетители увидят сильвестровскую редакцию «Домостроя» в двух вариантах: миниатюрном издании и репринте.

Также на выставке представлены «Поучение Владимира Мономаха» (наставления князя о добродетели и семейных ценностях), «Повесть временных лет», «Житие Сергия Радонежского» и «Слово о полку Игореве» в двух вариантах: с параллельным переводом и иллюстрациями Воловича.

Сотрудники отдела редких книг расскажут об истории этих произведений и их роли в формировании культурного кода русского народа.

Возрастное ограничение: 12+

Текст: Софья Петрова