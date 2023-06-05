В Челябинске выселение многодетной семьи из маневренного жилья объяснили особенностями закона

Челябинцы хотят получить новую квартиру и сохранить за собой муниципальную недвижимость

Региональное управление СК проводит процессуальную проверку по сообщению о том, что многодетную семью хотят лишить крыши над головой. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, челябинцев ранее переселили из аварийного барака во временное жилье. Теперь городские власти подали на них в суд, чтобы они освободили муниципальные квартиры и переехали в однокомнатное помещение. Глава семейства считает, что площадь выделенной недвижимости не соответствует закону. Размер денежной компенсации их тоже не устраивает, передает ИА «Первое областное».

Этой историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил своим подчиненным из Челябинска доложить о проверке и предварительных обстоятельствах данного дела. Комментарий по непростой ситуации дали и в пресс-службе администрации города. Там уверяют, что поступить по-другому с семьей не могут, так как есть законодательство.

По версии мэрии, семья состоит из 10 зарегистрированных человек. Они владеют однокомнатной квартирой в 15,7 «квадратов» в доме № 70а по улице Белорецкой. Сейчас этот дом расселяют, так как он аварийный, а семье на время дали две двухкомнатные квартиры из маневренного фонда. Их общая площадь составляет 100,5 квадратного метра.

«В настоящий момент семье в соответствии с законодательством в рамках переселения предложено два варианта: выплата денежной компенсации примерно 900 тысяч рублей либо новая однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр. Однако семья потребовала улучшить их жилищные условия путем передачи однокомнатной квартиры и сохранения за ними еще одной из двухкомнатных квартир маневренного фонда», — отметили в мэрии.

На такой вариант городские власти пойти не могут, так как это не предусмотрено законом. В семье отказались от предложений мэрии и не стали покидать маневренные квартиры. По этой причине администрация была вынуждена пойти в суд, но до вынесения решения челябинцы могут жить в двух муниципальных квартирах. С семьей в минувшую пятницу встретилась замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, давшая подробную информацию о других мерах поддержки и вариантах улучшения жилищных условий. Если будут основания, то они, возможно, смогут получить бесплатную землю.