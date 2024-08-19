В Челябинске высадят 150 лип в сентябре

Сейчас в центре города сносят засохшие деревья

В минувшие выходные в Челябинске снесли несколько засохших лип. Взамен в сентябре деревья высадят сразу в нескольких местах, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На основании разрешения управления экологии и природопользования сносим сухостойные и усыхающие липы на проспекте Ленина. На сентябрь запланирована высадка 150 лип на проспекте Ленина, Комсомольском проспекте и в сквере „Алое поле“», — уточнили в администрации.

Напомним, прошлой осенью на проспекте Ленина на участке между улицами Артиллерийской и Героев Танкограда высадили липовую аллею. Деревья появились на придорожных газонах и стали частью компенсационной высадки.