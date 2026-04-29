В Челябинске высадили ели в память о героях войны

Деревья появились у мемориала «Солдатам правопорядка»

В Челябинске в память о героях Великой Отечественной войны высадили ели. Памятная акция приурочена ко Дню Победы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.





В памятной акции также приняли участие начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Сергей Космачев, председатель ветеранской организации полковник милиции в отставке Валерий Маскаев, главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев, а также руководители областного правительства, правоохранительных, военных и надзорных структур Южного Урала и представители духовенства.





«Участники акции высадили ели в честь воинов, героически сражавшихся на фронтах и защищавших рубежи Родины от немецко-фашистских захватчиков. Среди них было немало сотрудников органов внутренних дел, ушедших на передовую добровольцами в годы войны», — подчеркнули в ведомстве.

Увидеть ели можно за мемориалом, ближе к набережной реки Миасс. Новые деревья символизируют жизнь, рост и преемственность поколений.

Напомним, в Челябинске к 9 Мая приводят в порядок мемориалы, обелиски, памятники и братские захоронения.