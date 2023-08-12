В августе 2023 года в Челябинске планируют снести 133 сухостойных дерева в нескольких районах города. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, деревья спилят в соответствии с актом обследования.
Сухостой вырубят по следующим адресам:
- улица Бажова, 13, 29;
- Бродокалмакский тракт, 1/1 (остановка «Центральная усадьба» в сторону аэропорта), 1/3 (противоположная сторона), перед стелой «Добро пожаловать» и в районе остановки «Стрельбище» в сторону города;
- остановка «Сад Дружба» (в сторону города);
- остановка «Тракторосад-1» (в сторону города);
- улица Цинковая, 2А, 1к1, 1Б;
- улица Жукова, 1, 3, 38, 40, 42;
- ул. Черкасская, 26/10 (на разделительной полосе), 26/1;
- Свердловский тракт, 16, а также на развязке перед мостом, напротив ООТ «Трамвайное депо № 2» в сторону выезда из города, напротив ООТ «Троллейбусное депо № 2», напротив АЗС «Price»;
- улица Набережная, 5;
- улица Дарвина, 73, 57, 55;
- улица 2-ая Павелецкая, напротив дома № 32;
- улица Калинина, 20, 15, 19;
- улица Каслинская, 31, 54;
- улица Разина, в районе дома № 1 у транспортной развязки;
- улица Доватора, 1, 4, 14;
- улица Воровского, 15.