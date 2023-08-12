В Челябинске вырубят более 130 сухостойных деревьев

Работы по сносу проведут до конца лета

В августе 2023 года в Челябинске планируют снести 133 сухостойных дерева в нескольких районах города. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, деревья спилят в соответствии с актом обследования.

Сухостой вырубят по следующим адресам: