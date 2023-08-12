В августе 2023 года в Челябинске планируют снести 133 сухостойных дерева в нескольких районах города. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, деревья спилят в соответствии с актом обследования.

Сухостой вырубят по следующим адресам:

  • улица Бажова, 13, 29;
  • Бродокалмакский тракт, 1/1 (остановка «Центральная усадьба» в сторону аэропорта), 1/3 (противоположная сторона), перед стелой «Добро пожаловать» и в районе остановки «Стрельбище» в сторону города;
  • остановка «Сад Дружба» (в сторону города);
  • остановка «Тракторосад-1» (в сторону города);
  • улица Цинковая, 2А, 1к1, 1Б;
  • улица Жукова, 1, 3, 38, 40, 42;
  • ул. Черкасская, 26/10 (на разделительной полосе), 26/1;
  • Свердловский тракт, 16, а также на развязке перед мостом, напротив ООТ «Трамвайное депо № 2» в сторону выезда из города, напротив ООТ «Троллейбусное депо № 2», напротив АЗС «Price»;
  • улица Набережная, 5;
  • улица Дарвина, 73, 57, 55;
  • улица 2-ая Павелецкая, напротив дома № 32;
  • улица Калинина, 20, 15, 19;
  • улица Каслинская, 31, 54;
  • улица Разина, в районе дома № 1 у транспортной развязки;
  • улица Доватора, 1, 4, 14;
  • улица Воровского, 15.