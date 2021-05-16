В Челябинске вырубят 38 аварийных деревьев

Взамен городские власти обещают компенсационную высадку

В этом месяце на территории городского леса в Челябинске и на улице Молдавской снесут 38 аварийных деревьев. Взамен будет проведена компенсационная высадка. Об этом накануне, 15 мая, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В целях обеспечения безопасности населения в мае на территории городского леса управление экологии и природопользования проведет снос 33 аварийных деревьев — берез и осин — вблизи придомовой территории многоквартирных домов № 11, 13, 15, 17 по улице Габдуллы Тукая»,— сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Также на участке вдоль «тропы здоровья» до дома № 6 по улице Молдавской срубят 5 аварийных берез.

Взамен в администрации обещают по указанным адресам высадить 38 сосен.