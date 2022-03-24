В Челябинске выросли спрос и цены на товары для походного туризма

Средняя стоимость походного набора из пяти предметов — в материале ИА «Первое областное»

В Челябинске выросли спрос и цены на товары для туризма. Некоторые позиции подорожали на треть, некоторые — вдвое. Местные магазины при этом отмечают повышенный интерес к туристическому снаряжению. Альтернативой отдыху за рубежом в этом году для многих россиян может стать внутренний туризм, считают эксперты. А значит, все больше людей возьмут рюкзаки и палатки и отправятся на уральские озера и в горы. Какие пять походных вещей необходимы начинающему путешественнику и какую сумму придется заплатить за стартовый набор туриста, — в материале ИА «Первое областное».





Этим летом часть людей решит сэкономить и не будет тратить деньги на привычный отдых, другие предпочтут активное времяпрепровождение. Вырастет популярность путешествий пешком и на машинах, считает профессионал в этой сфере Евгений Шаталов. Мы спросили у эксперта, какие пять главных предметов необходимо взять с собой в поход.

«Если речь идет о пешем походе или размещении в полевых условиях, то первое — это место безопасного ночлега, палатка. Второе — средства сохранения тепла, спальник. Третье — коврик, на котором можно ночевать в палатке, положив сверху спальник. Следующее — одежда и обувь. И то, что необходимо для приготовления пищи, — газовая горелка. На костре тоже готовят в походах, но это очень неудобно, поэтому большинство перешло на готовку на газовой горелке», — рассказал ИА «Первое областное» профессиональный путешественник Евгений Шаталов.





Мы выделили пять основных позиций среди туристических товаров: палатка, спальник, коврик (пенка), ботинки и горелка. С этим списком мы прошлись по челябинским магазинам и узнали, насколько выросли цены на данные товары, а также пользуются ли они сейчас спросом.

«Цены выросли примерно в два раза в зависимости от категории товара — импортный он или нашего производства. Есть категории, которые подорожали на 50, 30%. На товар, который был закуплен ранее, была сезонная распродажа, на данный момент скидки убраны. Люди, конечно, были немного шокированы ситуацией, но все понимают, поэтому покупают. Понимают, что цена может вырасти еще с новым закупом. К прошлому году есть прирост по спросу хороший. Сейчас идет межсезонье. Раньше в это время люди приходили покупать распродажный товар, теперь они просто понимают: если сейчас не купят, на следующий сезон будет в два раза дороже. Есть покупатели, которые уже готовятся к лету», — прокомментировал директор магазина «Манарага» Дмитрий Буравцов.





Руководитель торговой точки пояснил, что при покупке более дешевых товаров турист экономит на своем комфорте. Можно купить качественную палатку по более низкой цене. Но при этом она будет уступать более дорогой по различным характеристикам, начиная от материалов, заканчивая весом. Есть путешественники, которые готовы переплатить, но при этом снизить нагрузку на свой организм. Рост цен на товары отмечают и другие магазины туристического снаряжения. При этом они опасаются снижения спроса среди покупателей.





«Практически все товары подорожали. Многие в полтора раза. Был взлет спроса, когда везде поднимали цены и люди хотели успеть приобрести товар по старой стоимости. Сейчас он упал. Я опасаюсь, что продажи упадут. Последние дни у нас идет падение спроса как в магазине, так и на маркетплейсах. На „Озоне“ очень большое падение — от 10—20 заказов в день до трех», — поделился маркетолог магазина «Родонит» Сергей Несветаев.





Мы ознакомились с ассортиментом двух магазинов и узнали диапазон цен на пять товаров из нашего списка. Походные ботинки можно найти по цене от 10 до 70 тысяч рублей. Самая бюджетная палатка стоит 3700 рублей. Самая дорогая, которую мы нашли в наличии, — 35 тысяч рублей.

Спальник можно приобрести по цене от 1200 рублей до 20 тысяч рублей. Но здесь стоит отметить, что цена спальника зависит от его толщины, материала и наполнителя, а также температуры, на которую он рассчитан. Самый бюджетный коврик (пенка) стоит 500 рублей. Самый дорогой — около 20 тысяч рублей, речь идет о ковриках, на которых можно спать на снегу, или о самонадувающихся моделях.

Цены на горелки варьируются от 1,5 до 20 тысяч рублей. Опять же, дорогие горелки, работающие на нескольких видах топлива, используют профессионалы. Обывателю достаточно простой горелки или плитки.





Для тех, кто впервые отправится в турпоход или на вылазку за город, мы составили список из пяти самых бюджетных товаров, без которых не обойтись на природе. Получилось, что «набор туриста» для челябинцев обойдется в 16 тысяч 900 рублей.



