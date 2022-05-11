В Челябинске выросла родительская плата за детский сад

Новые квитанции родители дошколят начали получать в мае

В Челябинске родители дошколят начали получать квитанции с повышенной стоимостью платы за питание. Она выросла на 90 рублей, как и предупреждали в конце марта в администрации города. Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый расчет должны были начать применять с 1 апреля.

«Администрацией города принято решение о выделении дополнительных средств на организацию питания в детских садах в размере 61,3 миллиона рублей. Таким образом, бюджетная составляющая на организацию питания одного ребенка в день увеличится на четверть (25%). Что касается второй составляющей, родительской, — она незначительно поднимется с 1 апреля — на 4,2% (90 рублей в месяц), что существенно ниже официального уровня инфляции», — предупреждали в мэрии.

Но соответствующее распоряжение администрации Челябинска было подписано в мае. Поэтому за прошлый месяц, как уточнили в мэрии, тоже сделают перерасчет.

Данные меры позволят сохранить размер родительской платы в Челябинске на уровне одной из самых низких в сравнении с другими городами-миллионниками.

Между тем стоимость школьного питания в Челябинске не изменится до конца учебного года.