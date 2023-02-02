В Челябинске выросла потребность в учителях и воспитателях детских садов

Почти треть всех вакансий от работодателей касается педагогов

В областном центре зафиксировали рост востребованности специалистов в сфере образования, причем как на школьном, так и на дошкольном уровне, а также в дополнительном образовании. К такому выводу пришли специалисты «Авито Работы», которые подсчитали, что количество «образовательных» вакансий по итогам прошлого года выросло на 20%. Они предоставили ИА «Первое областное» свежие данные по Челябинску.

Сейчас самый большой спрос на рынке труда — на учителей. В нашем городе доля объявлений о поиске педагогов составляет 30%. В 2022 году востребованность выросла сразу на 44%, причем эксперты это связывают с развитием новых подходов к обучению. Речь идет как о модернизации школ и смене образовательных программ, так и о дистанционных курсах и онлайн-школах.

После учителей наиболее востребованными являются воспитатели в детских садах: доля вакансий здесь достигает 23% от их общего числа, а сам спрос на дошкольных педагогов вырос на 21%. Причина — открытие новых детских садов и расширение групп разной направленности.

В дополнительном образовании наметился тренд на непрерывное обучение людей разного возраста, поэтому вырос и спрос на репетиторов. База вакансий в этой сфере выросла сразу в 2,8 раза, хотя доля предложений о работе в допобразовании составляет всего 6%. Эксперты отмечают, что такое увеличение связано с развитием возможностей заведений дополнительного образования: появляются языковые школы, стало больше курсов по подготовке к экзаменам.

«Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться. Это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов. Соискателям с любыми компетенциями доступен большой выбор вакансий, из которых можно подобрать наиболее подходящий для себя вариант», — отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Действительно, в Челябинске и в регионе в целом постоянно развивается образовательная инфраструктура. В прошлом году в областном центре запустили в работу три новых детских сада, куда в общей сложности могут ходить 420 детей. Недавно в пригороде открылся целый IT-лицей для ребят из поселка Западного, где с младых ногтей обучают «цифровым» компетенциям. Педагогов привлекает и возможность получить миллион рублей по программе «Земский учитель»: в 2023 году в сельские школы с этим условием трудоустроят 77 педагогов.