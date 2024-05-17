В Челябинске спрос на услуги по мытью окон вырос в пять раз

Горожане все чаще доверяют уборку дома профессионалам

В Челябинске с начала года спрос на услуги клининговых компаний по мытью окон вырос в пять раз, по генеральной уборке — на 59%, сообщают аналитики «Авито Услуг».

С приходом теплого времени года челябинцы стремятся привести свои дома и офисы в порядок после зимы. Такая тенденция приводит к росту потребности в клининге.

Спрос на клининговые услуги по сравнению с прошлым годом больше всего вырос в Оренбурге (+132%), Калининграде (+88%), Астрахани (+48%).

«Челябинцы в клининговые компании все чаще обращаются за мытьем окон, особенно в весенний сезон, когда после зимы накапливается много грязи и возникает желание впустить в дом больше солнечного света. За последние пять месяцев спрос на эту услугу увеличился на 464%, а предложение — на 560%», — выяснили аналитики «Авито Услуг».

Средняя стоимость услуг по мытью балконных окон в Челябинске составляет 1,5 тысячи рублей. Делегировать задачу по мытью окон чаще других предпочитают в Сочи (+276%), Ярославле (+128%), Ростове-на-Дону (+82%), Астрахани (+75%).