В Челябинске вырос спрос на транспортные карты

После индексации цен на проезд в пунктах выдачи карт стало ощутимо больше посетителей

Пассажиры челябинского общественного транспорта стали чаще покупать транспортные карты. Спрос на них вырос после изменения стоимости проезда, которое произошло 1 ноября. В этом своими глазами убедились корреспонденты «Урал 1».

В пунктах выдачи социальных и транспортных карт в эти дни многолюдно, отмечают работники пунктов выдачи. С 1 ноября за 1600 рублей в месяц пассажиры получают безлимит на поездки.





«Купить их можно в пунктах „СОД“, на автовокзалах или в отделениях „Челябинвестбанка“. Работают как электронный кошелек: поездка — 40 рублей. Если положить 1600 рублей — можно безлимитно кататься на всех видах транспорта целый месяц. Есть и новинка: суточный абонемент за 150 рублей — действует 24 часа с момента первой поездки. К слову, Челябинск входит в топ‑5 городов с самым выгодным месячным проездным в России. Дешевле — только в Екатеринбурге, где безлимит обходится в 1500 рублей», — говорит заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Здесь же оформляют социальные карты.





«Пенсионерам для оформления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и справку из соцзащиты. Для школьников необходима справка из учебного заведения, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка. Ребенок должен быть прописан в Челябинске — это справка 8 с красной печатью. И паспорт родителя для заполнения заявления», — поясняет руководитель отдела по работе с пластиковыми картами МУП «Служба организации движения» Виктория Макарова.





Карту оформляют при человеке, занимает это не более двух минут.

Напомним, с 1 ноября 2025 года в Челябинске изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Разовый проезд при оплате наличными увеличился до 50 рублей, при оплате банковской картой — до 44 рублей, а при использовании транспортной карты — до 40 рублей, что делает этот способ оплаты самым экономичным. Для льготников предусмотрена половинная скидка, и их поездка обойдется в 20 рублей.

В числе новшеств появился суточный безлимитный проездной билет стоимостью 150 рублей. Такой билет активируется после первой поездки и действует 24 часа. Месячный проездной билет подорожал с 1450 до 1600 рублей.