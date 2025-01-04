В Челябинске вырос спрос на поход в баню на 33%

Банщики предлагают разные форматы парения

В Челябинске вырос спрос на поход в баню на 33%, при этом банщики сегодня готовы предложить разные форматы парения, выяснили аналитики «Авито Услуг».

«Жители Челябинска чаще стали ходить в сауны — в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем прошлого года спрос увеличился на 16%», — говорится в исследовании.

Самый популярный вид бани — русская. Ее главная особенность — влажный пар, который отличает ее от сауны скандинавского типа. При влажности 65-70% температура в бане не превышает 50-70°C, что почти в два раза ниже, чем в финской сауне. Количество объявлений от владельцев саун в Челябинске выросло на 35% за год.

Спрос на услуги парильщиков вырос на 28% по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений — на 33%. Специалисты предлагают широкий спектр услуг — от классического парения с веником до эксклюзивных SPA-процедур с использованием натуральных масел и ароматерапии. Стоимость услуг парильщиков в Челябинске составляет в среднем 3500 рублей, в зависимости от типа парения и выбранного набора услуг.

Хорошая баня, по словам руководителя Банного союза Ивана Бояринцева, должна соответствовать правилам трех «т»: тепло, темно и тихо. Подробнее — в нашем материале.