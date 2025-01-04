В Челябинске вырос спрос на онлайн-курсы визажистов в три раза

Средний чек достиг 4 тысяч рублей за занятие

В Челябинске в новогодние праздники вырос спрос на онлайн-курсы визажистов в три раза. Средний чек достиг 4 тысяч рублей за занятие, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Челябинцы стали чаще обращаться к визажистам для обучения макияжу. Особой популярностью пользуются экспресс-курсы по созданию праздничного мейкапа и уроки по работе с шиммерами и глиттерами.

Популярен онлайн-формат — количество предложений по обучению в сети выросло на 67% за год.

«Цены на онлайн мастер-классы по новогоднему макияжу оказались значительно демократичнее традиционных офлайн-уроков. В среднем по Челябинску один индивидуальный онлайн-урок с визажистом обойдется в 4000 рублей», - говорится в исследовании.

Визажисты существенно расширили спектр обучающих программ: начинающие могут выбрать базовый курс по дневному макияжу или экспресс-консультацию.

Для продвинутых учениц доступны мастер-классы по сложным техникам — от голливудского макияжа до новогоднего образа. Популярны уроки по работе с возрастной кожей, мастер-классы по макияжу для съемок, индивидуальные консультации по цветотипу и подбору идеальных оттенков.