В Челябинске вырос спрос на мастеров на час — «Авито»

Услуги клининга стали популярнее на 45%

С начала 2022 года в Челябинске по сравнению с прошлым годом на 45% вырос спрос на бытовые услуги. На 25% увеличилось количество объявлений от специалистов по клинингу. В числе популярных услуг — чистка мягкой мебели (+80%) и вывоз мусора (+43%), сообщает пресс-служба «Авито».

По данным сервиса, в Челябинске средняя цена за уборку одной комнаты составляет 100 рублей. При этом при заказе генеральной уборки всей квартиры стоимость изменится.

Спрос на бытовые услуги с начала года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнителей также стало больше на 15%. Средняя цена за услугу составляет 200 рублей. За эту сумму, например, мастера предлагают заменить оправу очков, провести химчистку обуви или мелкий ремонт одежды.

Спрос на уход за питомцами вырос на 45%. Средняя цена за работу специалиста — 300 рублей. За эту сумму вы можете рассчитывать на прогулку или стрижку вашей собаки.

Челябинцы все чаще доверяют мелкий ремонт по дому специалистам. За три года спрос на услуги мастера на час вырос на 80%, а количество предложений — на 33%. За 250 рублей вам могут отремонтировать дверцу шкафа или прикрутить полку.