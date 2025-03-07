В Челябинске вырос спрос на изучение корейского и итальянского языков

Востребован также турецкий

За февраль 2025 года востребованность преподавателей корейского языка в Челябинске увеличилась сразу на 350% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена одного урока составляет около 695 рублей и зависит от стажа и квалификации учителя, формата занятий — групповые или индивидуальные. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в «Авито Услугах».

Спрос на итальянский язык вырос на 250%. Средняя стоимость обучения с репетитором составляет 990 рублей. Востребован также турецкий язык — к преподавателям челябинцы стали обращаться на 17% чаще. Одно занятие обойдется в среднем в 700 рублей.

Если изучать эти языки с нуля в среднем потребуется не менее двух часов занятий с репетитором в неделю и еще столько же для самостоятельного закрепления знаний — обучение при таком графике займет два года. Стоимость занятий за этот период составит более 130 тысяч рублей.