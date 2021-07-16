В Челябинске вырос конкурс на поступление в крупнейший медицинский университет

На одном из факультетов он составляет 13 человек на место

В 2021 году конкурс на поступление в Южно-Уральский государственный медицинский университет будет гораздо выше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба вуза.

«Прием документов еще не закончен. Но уже к 16 июля мы приняли 6636 заявлений от 2300 человек, которые желают обучаться в университете и медицинском колледже ЮУГМУ. Конкурс педиатрического факультета — шесть человек на место. На факультете медико-профилактического дела и на факультете фармации — 13 человек на место. У будущих стоматологов конкурс 9 человек на место. В 2020 году итоговая цифра среднего конкурса составляла от 8 до 10 человек на место, в зависимости от факультета», — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова.

Всего в 2021 году Южно-Уральский государственный медуниверситет планирует принять 920 новых студентов. Из них 545 будут обучаться за счет средств бюджета и целевых программ. Количество бюджетных мест увеличено на 90. Еще 345 студентов смогут обучаться на платной основе. Кроме того, 30 учебных мест отдадут иностранным студентам.