В Челябинске вырастет плата за питание в детских садах и школах

Новые цены начнут действовать с января 2024 года

В детских садах и школах Челябинска с 1 января 2024 года увеличится размер родительской платы за питание. Какие расценки будут действовать с начала следующего года, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе администрации города.

Стоимость питания в день для учащихся начальных классов в 2024 году составит 78,78 рубля. При этом учащиеся 1—4-х классов продолжат питаться и получать молоко бесплатно.

«Кроме того, бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены обучающиеся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации либо является иным участником специальной военной операции. Для данной категории учащихся предусмотрены средства из расчета 153,92 рубля в день», — отмечают в пресс-службе.

Также бесплатное горячее питание сохранится для льготников 5—11-х классов.

В дошкольных образовательных учреждениях стоимость питания в 2024 году составит 133 рубля в день.

По данным мэрии, горячим питанием в школах охвачены 88% учащихся, а в детских садах — абсолютно все малыши.