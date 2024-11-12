Фонд президентских грантов: заявочная активность Челябинской области вдвое выше среднероссийской

Эксперты Южно-Уральского гражданского форума обсудили масштабирование уникальных региональных проектов по всей стране

Вопросы развития гражданского общества, новые подходы к решению актуальных задач в секторе НКО, масштабирование лучших региональных практик и поиск новых идей обсудили эксперты VII Южно-Уральского гражданского форума, который стартовал сегодня в Челябинске.

С участниками встретился губернатор Алексей Текслер. Он, в частности, выразил надежду, что в ходе работы на форуме экспертам удастся выработать новые подходы к решению актуальных задач в секторе НКО в дополнение к существующим.

«Мы постоянно находимся в диалоге, и наша задача сделать так, чтобы идеи, наработки, которые сегодня востребованы обществом, расходились в регионы»,

— отметил Алексей Текслер.

Губернатор акцентировал, что многие проекты южноуральских НКО уникальны и уже масштабируются в субъектах страны.

«В регионе есть организации, которые являются уникальными для страны. К примеру, клиника для бездомных, мы поддерживаем этот институт. Этот опыт пошел и в другие регионы. В 2020 году с Фондом „Русь“ создали первый региональный Банк еды. Сейчас являемся ресурсным центром и опыт распространяем по стране. Есть и другие примеры», — сказал глава региона.

Он отметил важность того, что в таких чувствительных отраслях социальной сферы, как работа с детьми с аутизмом, у региона тоже есть уникальные примеры НКО, которым власти помогают уже системно

«Уверен, что в стране тоже много чего происходит, в том числе интересного для нас», – добавил Алексей Текслер.

Отметим, в Челябинской области создана комплексная экосистема поддержки НКО: предоставляются гранты для НКО и активных граждан, для школьников, на стажировки и софинансирование муниципальных конкурсов; проводится обучение, организовано наставничество; реализуются инструменты поощрения, включая систему региональных наград и званий. Например, учрежден знак отличия «За благое дело».

Челябинская область занимает высокие позиции в различных рейтингах развития НКО. Так, первый замгендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев отметил активное участие Челябинской области в грантовых конкурсах:

«Челябинская область — особенно в 2023—2024 годах — показала очень хороший уровень заявочной компании. По итогам конкурса 2024 года он вдвое выше общероссийского. Отмечу, что в наших конкурсах побеждают каждый девятый-десятый заявитель. По прошлому году каждый пятый заявитель Челябинской области получил грант. Это очень хороший показатель, более того, хотел отметить активное участие муниципальных учреждений».





Председатель постоянной комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Светлана Маковецкая отметила, что в Челябинской области есть огромный опыт включения крупного бизнеса в формирование программ по социальному развитию региона, назначен оператор стандарта общественного капитала бизнеса, разрабатывается постановление совместно с Агентством стратегического развития и крупный бизнес будет активным в повестке. Также эксперт подчеркнула важность изменений на уровне муниципалитетов. Это и идея активного соседства, и ТОСы, и преодоление муниципальных различий, межмуниципальное взаимодействие, потенциал землячества.