В Челябинске выпустили транспортные карты в новом дизайне в стиле книги «Челябинский автобус. Первые 100 лет». На лицевой стороне карты изображен современный Volgabus, на обратной — культовый желтый Ikarus 280, сообщили в автобусном парке.
Дизайн призван добавить ретроатмосферы в повседневные поездки горожан. Это уже третья новинка за осень — в сентябре появились «атомные» и юбилейные версии транспортных карт.
Лимитированный тираж уже поступил в продажу в пункты пополнения проездных и на автовокзалы города.