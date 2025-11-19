В Челябинске выпустили транспортную карту с изображением «Икаруса»

Лимитированная серия поступила в пункты выдачи проездных и на автовокзалы

В Челябинске выпустили транспортные карты в новом дизайне в стиле книги «Челябинский автобус. Первые 100 лет». На лицевой стороне карты изображен современный Volgabus, на обратной — культовый желтый Ikarus 280, сообщили в автобусном парке.

Дизайн призван добавить ретроатмосферы в повседневные поездки горожан. Это уже третья новинка за осень — в сентябре появились «атомные» и юбилейные версии транспортных карт.

Лимитированный тираж уже поступил в продажу в пункты пополнения проездных и на автовокзалы города.