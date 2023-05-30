В Челябинске выполнили почти половину запланированного на год благоустройства дворов

К концу мая полностью завершены 11 объектов — такого еще не было

Благоустройство челябинских дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» идет рекордными темпами. По данным городских властей, общая готовность объектов к концу мая составляет 46%, а 11 из 54 территорий уже полностью готовы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день завершено благоустройство по следующим адресам:

ул. Молодогвардейцев, 26;

ул. Захаренко, 11б;

ул. 3-го Интернационала, 65а;

пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 20;

ул. Доватора, 19;

ул. Богдана Хмельницкого, 25, 25а;

ул. Сталеваров, 14, 16а;

ул. Трудовая, 1, 3;

ул. Дегтярева, 48;

ул. 250-летия Челябинска, 13;

ул. Гагарина, 46;

ул. Пионерская, 9.

Во дворах асфальтируют проезды и тротуары, формируют доступную среду, устанавливают детские площадки и малые архитектурные формы, делают парковки и озеленение.

Всего на 2023 год по федеральной программе планируется привести в порядок 54 двора. В пресс-службе челябинской мэрии пояснили, что работы идут почти на всех объектах, 46% — показатель их общей готовности.

Рекордных темпов работ удалось добиться благодаря опережающему заключению контрактов, синхронизации работ с сетевыми организациями и раннему началу строительного сезона. Напомним, что в этом году работы по благоустройству начались в Челябинске уже в начале апреля.