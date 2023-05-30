Благоустройство челябинских дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» идет рекордными темпами. По данным городских властей, общая готовность объектов к концу мая составляет 46%, а 11 из 54 территорий уже полностью готовы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На сегодняшний день завершено благоустройство по следующим адресам:
-
ул. Молодогвардейцев, 26;
-
ул. Захаренко, 11б;
-
ул. 3-го Интернационала, 65а;
-
пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 20;
-
ул. Доватора, 19;
-
ул. Богдана Хмельницкого, 25, 25а;
-
ул. Сталеваров, 14, 16а;
-
ул. Трудовая, 1, 3;
-
ул. Дегтярева, 48;
-
ул. 250-летия Челябинска, 13;
-
ул. Гагарина, 46;
-
ул. Пионерская, 9.
Во дворах асфальтируют проезды и тротуары, формируют доступную среду, устанавливают детские площадки и малые архитектурные формы, делают парковки и озеленение.
Всего на 2023 год по федеральной программе планируется привести в порядок 54 двора. В пресс-службе челябинской мэрии пояснили, что работы идут почти на всех объектах, 46% — показатель их общей готовности.
Рекордных темпов работ удалось добиться благодаря опережающему заключению контрактов, синхронизации работ с сетевыми организациями и раннему началу строительного сезона. Напомним, что в этом году работы по благоустройству начались в Челябинске уже в начале апреля.