В Челябинске выписали почти 8 млн рублей штрафов за плохое кошение травы

Правильный газон должен быть не выше 10 сантиметров

Мэрия Челябинска с мая по октябрь 2023 года наказала 58 управляющих организаций за несвоевременное кошение травы и уборку растительных остатков во дворах. Общая сумма штрафов составила 7,6 млн рублей, сообщили сегодня, 14 ноября, в пресс-службе городской администрации.

Власти областного центра напомнили, что, согласно действующим правилам благоустройства, газоны на прилегающей к жилым домам и коммерческой недвижимости территории нужно состригать до высоты 3—5 сантиметров, если трава стала выше 10—15 сантиметров. Соответствующая обязанность возложена не только на организации и предпринимателей, но и рядовых горожан — смотря где растет трава. Скошенную траву необходимо убрать в течение суток.

Во дворах многоквартирных домов косить траву должны управляющие компании. В этом году мэрия проверила 450 дворов и по итогам составила 191 акт о нарушении правил благоустройства. Штрафы за плохое содержание газонов немаленькие: 1—5 тыс. рублей для физлиц, 5—50 тыс. рублей для руководителей и 50—100 тыс. рублей для организаций.