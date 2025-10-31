В Челябинске выписали маму, родившую 12 детей в одном роддоме

Все дети семьи Виницких появились на свет в ГКБ № 6

Из роддома ГКБ № 6 на Румянцева выписали Екатерину Виницких — маму 12 детей. Все ее сыновья и дочери, включая новорожденного Александра, появились на свет в этом медицинском учреждении. Это точно тянет на семейный рекорд!

Мальчик весом 2780 грамм родился 27 октября. Как сообщают в роддоме, родители заранее загадали пол ребенка — хотели мальчика.

«В первые минуты после родов мама сказала: „Каждый раз как в первый!“» — поделились в медучреждении.

В роддоме отмечают, что семья Виницких стала примером особых отношений между медицинским учреждением и пациентами.

«Роддом на Румянцева для счастливой семьи является домашним: все старшие братья и сестры маленького Саши родились в этих уютных стенах», — сообщили в больнице.

Медики пожелали новорожденному Александру богатырского здоровья, а всей большой семье — гармонии и счастья.

«И, конечно, ждем вас снова!» — с теплотой добавили в роддоме.

Напомним, в сентябре губернатор Алексей Текслер общался с Советом главных врачей. Основная тема встречи — что еще нужно сделать чиновникам от медицины, чтобы рожать в южноуральских больницах хотели и решались все больше женщин.