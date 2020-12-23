В Челябинске вынесут приговор автоледи, сбившей бабушку и внучку на зебре

Женщина скончалась на месте ДТП

В суд переданы материалы дела в отношении 46-летней автоледи. Женщина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 14 июля 2020 года по улице Новой вблизи СНТ «Уралец». Женщина за рулем ВАЗ-21112 совершила наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 57-летнюю женщину и ее семилетнюю внучку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Девочка не пострадала.

«Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски на общую сумму три миллиона рублей. На имущество обвиняемой (автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей и расчетные счета) наложен арест, 100 тысяч рублей передано потерпевшим в счет возмещения ущерба», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Свою вину женщина признала. Уголовное дело рассмотрит Курчатовский районный суд.