В Челябинске вынесли приговор мужчине, который поджёг подругу на Новый год

Сожитель облил её горючей жидкостью.

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, жестоко расправившемуся с возлюбленной. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Ночью 1 января мужчина поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он плеснул на диван и ноги женщины жидкость для чернения колес, после чего поджёг зажигалкой. В состав жидкости входит керосин. От вспыхнувшего пламени потерпевшая получила ожоги 80% тела и от полученных повреждений скончалась в больнице.

«Подсудимый признал вину частично, раскаялся в содеянном, вместе с тем пояснил, что не хотел плескать жидкость на потерпевшую, хотел плеснуть на палас. Поджигать её не хотел, не думал, что чернитель так сильно горит», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.