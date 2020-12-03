За продажу наркотиков в Челябинске осудили двух уроженцев Таджикистана

Их отправили в колонию строгого режима.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор двум гражданам Таджикистана. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков организованной группой через интернет, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В октябре 2019 года члены преступной группы приехали в Челябинск из Москвы и арендовали квартиру. В жилище они хранили и фасовали наркотики. Из тайника они достали 1,8 кг вещества, расфасовали несколько свертков и спрятали в тайник.

«В ходе обследования участка местности обнаружены и изъяты 12 свертков с наркотическим средством, в ходе обыска по месту жительства обнаружены остальные свертки с героином», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил им по девять лет лишения свободы каждому. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.