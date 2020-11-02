В Челябинске вынесли приговор 19-летней девушке, насмерть сбившей инспектора ДПС

Автоледи отправили в колонию.

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Суд Тракторозаводского района Челябинска вынес приговор 19-летней девушке, насмерть сбившей 40-летнего инспектора мотовзвода ДПС. Она признана виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе суда, девушка признала свою вину. Ей назначили 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей. Потерпевшие требовали сумму в размере трех миллионов рублей.

Напомним, ДТП произошло вечером 12 августа на улице Линейная в Чурилово. 19-летняя девушка за рулем «Хёндай Солярис» совершила столкновение с мотоциклом, которым управлял 40-летний сотрудник ГИБДД. От полученных травм инспектор скончался на месте.

Стаж вождения девушки составлял один год. У мужчины остались жена и маленькие дети.