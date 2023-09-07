В аэропорту имени Курчатова в четверг, 7 сентября, задерживается вылет двух рейсов, которые должны были направиться в Москву еще ранним утром. По данным онлайн-табло южноуральской воздушной гавани, речь идет о самолете авиакомпании S7 и о машине, принадлежащей ООО «Глобус» (известен под брендом «Икар»). Оба рейса должны были вылететь в 06:50 по челябинскому времени, но их отправку отложили до 14:35.
Кроме того, задерживается прилет борта из Москвы той же авиакомпании S7. Он должен был прибыть в 08:50, но время прилета перенесли на 13:35. Еще один борт этой же компании до сих пор не прилетел из Уфы: его прибытие отложили на то же время. О причине такого переноса не сообщается.
Примечательно, что сегодня на город опустился густой туман, но это не помешало остальным рейсам вылетать и прибывать в Челябинск по расписанию или с незначительными задержками — не более одного часа.