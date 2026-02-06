В Челябинске выходит фильм, снятый с помощью вещей обычных людей

Горожане приносили семейные реликвии и старинную одежду для съемок

В Челябинске готовится к выходу в прокат художественная драма «Вальс со смертью» (16+). Картина посвящена Пальмникенской трагедии — массового расстрела узников концлагеря Штуттгоф в январе 1945 года. Фильм, основанный на реальных событиях, снимали благодаря помощи местных жителей. Об этом ИА «Первое областное» рассказал гендиректор АО «Омские медиа» Артем Серов.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает об одном из самых страшных эпизодов войны — «марше смерти», в котором из пяти тысяч человек выжили лишь пятнадцать. По словам создателей, главная цель фильма — сохранить память о жертвах нацизма.

Но за кадром остается еще одна история — о том, как к созданию картины подключились десятки обычных людей.

«Мы бросали клич через свои ресурсы: соцсети, сайт, телевидение. У нас есть тв-программа и ее ведущие тоже просили людей искать определенные предметы для фильма», — рассказывает Артем Серов.

Омичи приносили старинные круглые столы, немецкие подсвечники, посуду и одежду того времени. Например, немецкий сервиз привезла девушка из деревни. Благодаря такой помощи съемочная группа смогла достоверно воссоздать атмосферу эпохи.





Реквизит поступал так активно, что у кинематографистов теперь, по сути, накопился целый музей исторических предметов.

«После фильма осталось очень много атрибутики. Мы даже думали открыть музей или сдавать эти вещи в аренду для других исторических проектов», — делится Артем Серов.

Отдельной страницей стали масштабные декорации, например, точная копия барака концлагеря. Ее построили на территории действующего зернохранилища, но, к сожалению, после съемок пришлось разобрать — помещение было нужно для хозяйственных нужд. Авторы фильма даже рассматривали идею использовать эту декорацию для открытых уроков истории для школьников.

