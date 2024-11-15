В Челябинске выхаживают детей с минимальным весом

Самым маленьким пациентом в отделении реанимации ОПЦ стал малыш весом 460 граммов

В 2024 году на территории Челябинской области появились на свет 1562 недоношенных ребенка. Более 900 из них родились в областном перинатальном центре.

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Накануне даты наш корреспондент встретился со счастливой семьей и ведущими специалистами областного перинатального центра.

Станислав и Наталья Леус три года назад готовились к рождению первого ребенка. Будущая мама уже собиралась оформлять декретный отпуск, но случилось непредвиденное. На сроке в 29 недель у нее начались роды.





Наталью экстренно доставили в областной перинатальный центр, где специалисты установили, что беременность сохранить невозможно, необходимо рожать.

Родилась девочка размером с папину ладошку, весом всего чуть более одного килограмма. На такую крошку не нашлось подходящего размера подгузников, «нулевка» скрывала малышку целиком.

«Огромная благодарность от нашей семьи врачам перинатального центра. Малышка после рождения находилась в крайне тяжелом состоянии. И только благодаря профессионализму врачей и всего коллектива центра удалось выходить нашу доченьку», — говорит Наталья Леус.





Вся семья Леус с волнением следила за развитием крохи. Вес ребенок набирал медленно, каждые 10 граммов были победой. Врачи находились в круглосуточном контакте с семьей маленькой пациентки.

В больнице девочка находилась полтора месяца и выписалась домой с весом в два килограмма.

«В середине января я забрал дочку домой. Это были два килограмма настоящего счастья! Впервые взял ее на руки, ощутил бурю эмоций. Нежность в первую очередь. Мы назвали дочку Софией, об этом имени мы думали еще до рождения девочки. И оно удивительно подошло нашему первенцу. Кстати, первым словом Софии стало слово „папа“. Благодарю врачей за наше счастье», — делится эмоциями Станислав Леус.

Начался период восстановления, во время которого особенно важна любовь и забота со стороны родителей. Только благодаря ежедневному труду мамы, папы, бабушки малютка уверенно набирала вес, окрепла за год и преодолела разные проблемы со здоровьем. Для недоношенных детей особенно важны первые месяцы жизни дома. Весь первый год восстановления оказывает большое влияние на всю дальнейшую жизнь малыша.

Сейчас София готовится отпраздновать день рождения. Первого декабря девочке исполняется три года. Малышка прекрасно развивалась, научилась ходить и говорить раньше своих сверстников. В этом году уже пошла в детский сад, с удовольствием играет и общается со сверстниками. Учится читать, ходит в бассейн и знает наизусть уже одиннадцать стихотворений.





В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных областного перинатального центра созданы все условия для выхаживания детей с самым крошечным весом. Самым маленьким пациентом в истории отделения стал малыш весом всего 460 граммов.

По законам Российской Федерации к выжившим относятся младенцы с внутриутробным возрастом более 22 недель и массой тела более 500 граммов. Стоит отметить, что только две страны в мире — Россия и Турция — выхаживают столь крошечных малюток.

Челябинский областной перинатальный центр входит в десятку лучших и самых крупных отделений реанимации новорожденных в России. Заведует отделением врач — анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Челябинской области Константин Романенко.

«Случается несколько случаев в год, когда рождаются дети даже с меньшим сроком или меньшей массой тела. Но если хотя бы один из четырех критериев живорождения у младенца присутствует, то такому пациенту помощь оказывается в обязательном порядке», — комментирует Константин Романенко.

В палатах интенсивной терапии для новорожденных всегда тихо, тепло, царит полумрак. Окружающая обстановка должна быть максимально приближена к внутриутробной, чтобы малыши полноценно развивались. Некоторые инкубаторы для новорожденных — кувезы — накрыты специальными накидками, чтобы дети не беспокоились.

У недоношенных детей могут возникнуть проблемы, связанные с дыханием, системой пищеварения, значительно возрастают риски инфекционных заболеваний. Чем меньше ребенок находился в утробе матери, тем больше проблем может возникнуть после появления на свет.





В нынешнем году традиционную встречу с бывшими пациентами в День недоношенных детей областной перинатальный центр впервые проведет вне своей территории. В воскресенье, 17 ноября, 150 человек из числа семей с недоношенными детьми соберутся на встречу со специалистами перинатального центра в ресторане.