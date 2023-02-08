В Челябинске выбросы щебеночного карьера привели к уголовному делу

Садоводы ранее пожаловались на загрязнение воздуха пылью

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с работой щебеночного карьера. Как сообщили в пресс-службе СК России, речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в региональном управлении ведомства по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Садоводы нескольких товариществ пожаловались на выбросы и загрязнение воздуха, почвы и воды.

«В социальной сети сообщается о продолжающемся загрязнении воздуха пылью в результате работы Новосмолинского карьера. Мелкие твердые частицы оседают в радиусе нескольких километров в ряде садовых товариществ в городе Челябинске. Сообщается, что, несмотря на приостановление надзорными органами действия разрешения на проводимые работы, неправомерная деятельность не прекращена, а загрязнение окружающей среды усиливается», — сообщили в СК РФ.

В конце ноября прошлого года челябинцев и жителей пригорода напугал звук мощного взрыва и столб черного дыма со стороны поселка Новосинеглазово. Спасатели установили, что на Новосмолинском карьере, где добывают щебень, заложили много взрывчатого вещества из-за того, что промерз грунт.

Позже в областном министерстве экологии сообщили ИА «Первое областное», что взрывные работы по добыче щебня проходили в период неблагоприятных метеоусловий по рассеиванию вредных примесей в воздухе. После проведения выездного обследования ведомство обратилось в прокуратуру.