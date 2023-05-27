В Челябинске выброшенного в мусорный контейнер ребенка нашел полицейский

Несмотря на выходной, правоохранитель спас девочку и помог установить ее родителей

Новорожденного ребенка, выброшенного в мусорный контейнер в одном из дворов Челябинска, обнаружил полицейский. Он вытащил девочку из бака, вызвал скорую и полицию, а также помог раскрыть преступление по горячи следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

26 мая у оперуполномоченного уголовного розыска областного полицейского главка был выходной. Утром он отправился по своим делам, но тут услышал разговор пожилых людей, которые обсуждали крики ребенка, доносившиеся из мусорного контейнера. Не растерявшись, полицейский проверил бак и действительно обнаружил там завернутую в пакет девочку.

«Не теряя ни минуты, сотрудник полиции вызвал медицинскую помощь и своих коллег полицейских, а также организовал работу на месте происшествия. Благодаря бдительности и грамотным профессиональным действиям оперуполномоченного удалось спасти жизнь новорожденному ребенку и раскрыть преступление по горячим следам»,— сообщили в ведомстве.

Родители ребенка, ведущие асоциальный образ жизни и не имеющие постоянного места жительства, были установлены в течение получаса.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, отца ребенка заключили под стражу на два месяца.