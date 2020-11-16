В Челябинске выбрали подрядчика по сносу бывшего поста ГИБДД

Кременкульский пост демонтируют менее чем за 50 тысяч рублей.

Подрядчика для сноса заброшенного поста ГИБДД выбрали в Челябинске. Речь идет о здании, расположенном на выезде из города в сторону Кременкуля. Пустующее строение облюбовали любители граффити и участники ночных игр-квестов.

«По результатам торгов по демонтажу бывшего кременкульского поста ГИБДД в Челябинске победителем стал участник, предложивший наименьшую цену сноса, которая составила 47 тысяч 792 рубля», — прокомментировали ситуацию в городской мэрии.

Стоимость работ, заявленная в контракте, была определена специалистами независимой оценки. Всего в аукционе зафиксировали рекордное количество участников — 36 компаний.