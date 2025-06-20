В Челябинске выбрали лучшего водителя автобуса региона

У ледовой арены «Трактор» они продемонстрировали профессиональное мастерство



В Челябинске 20 июня прошел конкурс профмастерства водителей автотранспортных предприятий «Лучший водитель автобуса большого класса Челябинской области». В нем приняли участие 23 водителя из 16 транспортных предприятий. Были представлены такие города региона, как Снежинск, Коркино, Бреды, Челябинск, Пласт, Копейск, Магнитогорск, Усть-Катав, Миасс.





Конкурс призван повышать престиж профессии. И правда, когда видишь, какие трюки исполняют водители, чувствуешь гордость и восхищение.

«Здесь все лучшие. Люди приходят посмотреть, сравнить, кто что может, что умеет», — отмечает участник конкурса из Челябинска Ринат Ибрагимов.

Ринат работает на маршруте № 64. Он рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной», что в реальной работе водителя автобуса не бывает таких экстремальных элементов, как на конкурсе, когда на скорости надо пролететь змейку или исполнить фигуру, двигаясь назад.

«Здесь маневрирование скоростное, а у нас на маршруте работа спокойная. Потому что пассажиры — студенты, бабушки, дедушки. Нельзя допустить, чтобы они упали», — говорит Ринат Ибрагимов.

Соревнования проходили в несколько этапов. Водители выполняли теоретические задания на знание правил дорожного движения. Вторая часть была практической. Это автодром с обязательными заданиями.





Победителем конкурса профмастерства стал Сергей Семенов, водитель МУП «СОД» города Челябинска. Второе место занял Алексей Шерстнев из ООО «Четвертый автобусный парк», также расположенного в Челябинске. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Степанов, представляющий ООО «Автоэкспресс» из города Снежинска.





Конкурс «Лучший водитель автобуса большого класса Челябинской области» — это, наверное, самая зрелищная часть форума «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт», который проходит в Челябинске с 19 по 20 июня. Конкурс существует более 20 лет, Миндортранс области проводит его в 14-й раз.