В Челябинске выбрали компании по отлову и содержанию в приюте бездомных животных

Контракты заключены на год

В Челябинске определены исполнители по отлову и содержанию в приюте безнадзорных животных. Управлением экологии и природопользования администрации города Челябинска заключены соответствующие контракты на 2022 год, сообщили в мэрии.

Отловом животных без владельцев на территории Челябинска в текущем году займется ООО «РемКом». Прием заявок производится в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов по телефону 8-902-615-86-20 или по адресу электронной почты chelyabinck22@gmail.com (в рабочие и выходные дни).

Информацию о местонахождении бездомного животного также можно направить в управление экологии по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по электронной почте ecolog@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Содержанием безнадзорных животных в приютах займется ООО «Наш дом». Контактный телефон 8-922-013-43-13, электронная почта dogcatdom@yandex.ru. Приют расположен по адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок Большие Харлуши, участок № 1.

Напомним, следственные органы начали процессуальную проверку после нападения собаки на 9-летнего школьника в Курчатовском районе Челябинска. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.

За неделю в России от зубов бездомных собак погибли два ребенка — и это только случаи, вызвавшие широкий резонанс. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.