В Челябинске выбирают лучшие товары региона

Победители могут заявиться на федеральный этап



В Челябинске проходит выставка конкурса «20 лучших товаров Челябинской области». Качество товаров оценивают эксперты Минпрома, Росстандарта и Роспотребнадзора.

Какие компании стали участниками в этом году, рассказала секретарь региональной комиссии ФБУ «Челябинский ЦСМ» Юлия Горницына.





«Постоянные участники у нас «Первый хлебокомбинат», «Союзпищепром», «Ариант», «Калинка». В этом году новый участник — это предприятие холдинга «Ситно», — отметила Юлия Горницына.

Победители будут рекомендованы на федеральный этап конкурса Программы «100 лучших товаров России». В программе участвуют сотни предприятий со всей России.

Начальник отдела торговли и потребительского рынка Минпром Челябинской области Екатерина Варганова поделилась, что ждет участников после регионального этапа.

«После объявления результатов федерального этапа компании смогут наносить знак «100 лучших товаров», — отметила Екатерина Варганова.

Председатель региональной комиссии по качеству, директор ФБУ «Челябинский ЦСМ» Ольга Матанцева рассказала, как проходит заочный и очный этап конкурса.





«На предварительном этапе эксперты оценивают систему менеджмента качества, маркировку на упаковке, наличие сертификатов соответствия, лицензий и правильность их оформления. Сегодня у нас завершающий этап. Мы видим саму продукцию и специалистов предприятий, которые ее выпускает»,— заметила Ольга Матанцева.





В конкурсе приняли участие производители продуктов питания, прочих товаров и упаковочных материалов. В категории продуктов питания были представлены хлебобулочные изделия, разнообразные мясные продукты, растительные масла, яйца, мясо птицы, мясные полуфабрикаты, макаронные изделия, мука, крупы и напитки, а также снеки.

«Участие в конкурсе можно в какой-то степени сравнить с внешним аудитом для производителей. Это помогает предприятиям развиваться», — отметила Юлия Горницына.

Уже завтра свою продукцию на конкурс представят промышленные предприятия.

Автор: Яна Копылова