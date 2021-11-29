В Челябинске выберут лучший новогодний фасад

Мэрия запускает конкурс праздничного оформления среди предприятий

В южноуральской столице коммерсанты посоревнуются между собой, украсив к Новому году свои предприятия. Администрация города Челябинска сообщила, что запускает традиционный конкурс «Лучшее новогоднее оформление фасада и прилегающей территории». Принять участие можно уже с 6 декабря 2021 года.

«Конкурс проводится по номинациям „Лучшее новогоднее оформление фасада“, „Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории“ и „Лучшее новогоднее световое оформление“ среди предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания и услуг, объектов жилищного фонда и муниципальных учреждений социального значения», — сообщает пресс-служба администрации города.

До 10 января 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, участвующие в конкурсе, должны прислать свои материалы в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска.

Итоги подведет конкурсная комиссия, которая оценит убранство по эстетичности, гармоничности, новизне и оригинальности. Немаловажными факторами останутся тематическая направленность и безопасность.

Автор: Анастасия Брюшенко