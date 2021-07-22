В Челябинске выберут лучший двор

Заявки принимаются до 30 июля

Мэрия Челябинска объявила смотр-конкурс городских дворов. Самый ухоженный из них получит звание «Лучший двор многоквартирного дома» и диплом от администрации города. Жюри обратит внимание на безопасность, озеленение, состояние детской и спортивной площадок, доступность для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

Подать заявку нужно до 30 июля в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Челябинска. Заявиться могут как управляющие компании, так и сами жильцы. Дворы будут оценивать в двух категориях «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (до 80 квартир включительно) и «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (более 80 квартир).

Напомним, ранее глава города Наталья Котова поручила скосить траву и убрать мусор в городе, в том числе и внутри дворов многоквартирных домов.

Комиссия оценит дворы, благоустроенные силами жителей и обслуживающими организациями. Жюри проверит качество и количество зеленых насаждений, клумб и цветников, наличие детских и спортивных площадок, состояние малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров. Кроме того, обратят внимание на безопасность: освещение, предупреждающие знаки, ограждения, шлагбаумы, видеонаблюдение, искусственные неровности, а также на соблюдение требований доступной среды для маломобильных групп населения.