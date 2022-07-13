В Челябинске выберут лучшие дворы

Прием заявок на конкурс продлится до 30 июля

«Конкурсная комиссия оценит дворы, благоустроенные силами жителей и обслуживающими организациями, по качеству и количеству зеленых насаждений, клумб и цветников, наличию детских и спортивных площадок, состоянию малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров»,

— сообщили в администрации.