Мэрия Челябинска объявила смотр-конкурс городских дворов. Самый ухоженный из них получит звание «Лучший двор многоквартирного дома» и диплом от администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.
«Конкурсная комиссия оценит дворы, благоустроенные силами жителей и обслуживающими организациями, по качеству и количеству зеленых насаждений, клумб и цветников, наличию детских и спортивных площадок, состоянию малых архитектурных форм, асфальтового покрытия проездов и тротуаров», — сообщили в администрации.
Подать заявку нужно до 30 июля в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска. Дворы будут оценивать в двух категориях: «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (до 80 квартир включительно) и «Лучший двор многоквартирного жилого дома» (более 80 квартир).
Напомним, губернатор Алексей Текслер проверил ход благоустройства скверов и дворов в Челябинске. Глава региона посетил несколько пространств, которые преобразятся до конца лета.
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