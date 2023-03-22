В Челябинске вводят новые меры социальной поддержки для детей погибших участников СВО

Речь идет о бесплатном транспорте, бесплатном обучении и бесплатном питании в детских садах и школах

Комиссия по социальной политике Челябинской городской думы предлагает наделить детей погибших участников СВО рядом льгот, сообщает пресс-служба думы.

Так, за счет городского бюджета дети погибших получат:— право льготного проезда в городском пассажирском транспорте;

— право на бесплатное получение платных образовательных услуг и платных услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, предоставляемых муниципальными образовательными организациями на территории города;

— право на льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Также предполагается, что с 1 апреля такие дети смогут бесплатно питаться в муниципальных детских садах и школах города.

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи будут распространяться на учащихся (до 18 лет включительно) и студентов-очников (до достижения ими возраста 23 лет), родитель или законный представитель которых был мобилизован и погиб на СВО либо умер в течение года с дня его увольнения с военной службы вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, которое получено в зоне СВО»,

— замечают в пресс-службе.