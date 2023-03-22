Так, за счет городского бюджета дети погибших получат:
— право льготного проезда в городском пассажирском транспорте;
— право на бесплатное получение платных образовательных услуг и платных услуг по осуществлению присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, предоставляемых муниципальными образовательными организациями на территории города;
— право на льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Также предполагается, что с 1 апреля такие дети смогут бесплатно питаться в муниципальных детских садах и школах города.
«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи будут распространяться на учащихся (до 18 лет включительно) и студентов-очников (до достижения ими возраста 23 лет), родитель или законный представитель которых был мобилизован и погиб на СВО либо умер в течение года с дня его увольнения с военной службы вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, которое получено в зоне СВО», — замечают в пресс-службе.
Новые льготы одобрены депутатами думы и будут приняты на ближайшем заседании.
Какие меры поддержки в Челябинской области положены участникам СВО и их семьям и куда обращаться за выплатами и льготами, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».