В Челябинске вводят дежурные автобусы для болельщиков «Трактора»

Они будут развозить горожан по домам после игр

Болельщики «Трактора» после игр смогут добираться до дома на общественном транспорте. Специально для них в городе вводят дежурные маршруты автобусов, сообщает «Служба организации движения».

От ледовой арены «Трактор» в разные районы города будут разъезжаться следующие маршруты:

№ 4: ЛА «Трактор» — Лесопарковая — пр. Ленина — ул. Мамина;

№ 34: ЛА «Трактор» — Теплотех — Чурилово;

№ 81: ЛА «Трактор» — ЮУрГУ — Чистопольская;

№ 71: ЛА «Трактор» — Чичерина — ЧМК.

Автобусы будут ждать болельщиков у ледовой арены «Трактор» в 21:00, если матч проходит в будний день, и в 18:00 — по выходным.

Впервые дежурные автобусы выйдут на линии 25—29 августа после матчей Кубка губернатора.

Далее автобусы будут развозить болельщиков после всех игр сезона.