Болельщики «Трактора» после игр смогут добираться до дома на общественном транспорте. Специально для них в городе вводят дежурные маршруты автобусов, сообщает «Служба организации движения».
От ледовой арены «Трактор» в разные районы города будут разъезжаться следующие маршруты:
№ 4: ЛА «Трактор» — Лесопарковая — пр. Ленина — ул. Мамина;
№ 34: ЛА «Трактор» — Теплотех — Чурилово;
№ 81: ЛА «Трактор» — ЮУрГУ — Чистопольская;
№ 71: ЛА «Трактор» — Чичерина — ЧМК.
Автобусы будут ждать болельщиков у ледовой арены «Трактор» в 21:00, если матч проходит в будний день, и в 18:00 — по выходным.
Впервые дежурные автобусы выйдут на линии 25—29 августа после матчей Кубка губернатора.
Далее автобусы будут развозить болельщиков после всех игр сезона.