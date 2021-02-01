В Челябинске ввели единый пересадочный билет «60 минут»

Его покупка позволит совершать поездки в общественном транспорте в течение часа бесплатно

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в Челябинске вводится единый пересадочный билет «60 минут», благодаря которому горожане смогут, заплатив один раз, совершать неограниченное количество поездок в общественном городском транспорте в течение часа бесплатно. Подробнее во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«Для создания более комфортной и выгодной системы проезда в транспорте с 1 февраля этого года вводится единый пересадочный билет — „60 минут“. Любой челябинец может воспользоваться транспортной картой для расчета за проезд в таких видах общественного транспорта, как троллейбусы, трамваи, автобусы, работающие по регулируемому тарифу. Это 28 маршрутов городского электротранспорта и 27 автобусных маршрутов. Стоимость единого пересадочного билета составит 25 рублей, то есть за 25 рублей в течение часа можно выполнить неограниченное количество поездок»,— рассказал чиновник.

По словам Максима Куляшова, работать система будет следующим образом: при оплате первой поездки на транспортную карту автоматически будет записываться информация о бесплатных пересадках, затем в течение часа стоимость проезда будет списываться с карты по тарифу, установленному перевозчиком.

Карты можно приобрести у кондукторов и в транспортных предприятиях.