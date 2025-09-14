В Челябинске второй день проходит фестиваль уральской кухни

Рассказываем, как продолжить празднование Дня города

Если челябинцы не успели отпраздновать по какой-то причине День города или хочется «продолжения банкета», то в Арт-сквере второй день разворачивается фестиваль уральской кухни «Блюда от верблюда».

Гастрономический фест открылся накануне. В нашем большом фоторепортаже показываем, как он прошел 13 сентября. Сегодня здесь снова можно будет отпраздновать продолжения дня рождения столицы Южного Урала.



На ярмарке представлены крупные и известные рестораны, а также новые бренды. Гости Челябинска развернули торговлю в нише национального колорита. Рядом с пловом, чак-чак и баурсаками можно купить украшения из мельхиора. Восточные серьги и кольца превратят уралочку в настоящую султаншу.

На фесте можно попробовать посикунчики с цветной капустой и мороженое с лисичками, уху с ароматом костра.

За затейливыми названиями: озерник, груздянка, юрма, — таятся привычная нам выпечка и традиционные блюда с нашими местными ингредиентами.

На сытый желудок можно перейти к наслаждению эстетическому. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» проходит фотовыставка Сергея Васильева. Челябинец — единственный в мире пятикратный обладатель премии World Press Photo. Экспозиция вернет гостей в Челябинск 1970–1980-х годов.

Посмотреть, как профессиональные спортсмены представляют спорт и зрелище можно на баскетбольном турнире в честь Дня города. Сегодня команды поборются за третье место и финалистов.

Любопытный эксперимент проведут вечером в концертном зале имени С. С. Прокофьева. здесь в рамках образовательного проекта «Курчатов фест» состоится встреча композитора и ученого на «Физике и лирике». Музыка и точные науки покажут зрителям, как они могут взаимодействовать в симбиозе.



А если вы пропустили праздничный салют, то можно на него полюбоваться в очень выгодном ракурсе с нашей трансляции. 12 минут зрелища гарантировано.

Полная афиша продолжения празднования Дня города — на портале «Челгид».