В Челябинске вспомнят жертв политических репрессий

Для горожан организуют специальный маршрут

Митинг-реквием проведут 9 сентября на мемориальном комплексе «Золотая гора» на месте расстрелов и захоронений 1930-х. Начало в 13:00. Почтить память пострадавших и поучаствовать в церемонии возложения цветов могут все желающие, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

От кольца на Шершневском водохранилище до «Золотой горы» специальные автобусы будут отправляться с 11:00 до 12:45. Возвращение после митинга с 14:30 до 15:30.

На «Золотой горе» находятся две официальные братские могилы и одна не обозначенная. В этих местах захоронено около 400 человек. В Челябинске почти 4,5 тысячи человек имеют статус реабилитированных. Пострадавшими от политических репрессий признаны 29 южноуральцев.