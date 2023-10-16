В Челябинске все остановочные комплексы выкрасят в серый цвет

Неправильные павильоны заменят в первую очередь на гостевых маршрутах

Павильоны на остановках общественного транспорта в Челябинске будут единого серого цвета. Глава города Наталья Котова дала задание заменить или перекрасить остановочные комплексы, которые не соответствуют дизайн-коду, в особенности это касается гостевых маршрутов. Поручение было озвучено в понедельник, 16 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

По словам Котовой, сейчас в Челябинске вперемежку расставлены серые и зеленые остановки. По мнению главы города, зеленые павильоны можно оставить на периферии, по дороге к садам. В центральной же части их необходимо заменить.

«Подумайте, каким образом можно произвести замену и синхронизировать. Особенно на гостевых маршрутах и на центральных улицах, чтобы они были одинаковыми. Я сейчас говорю конкретно про Свердловский проспект — там еще осталось несколько зеленых остановок. Есть и другие такие улицы», — обратилась мэр к своему профильному заместителю Андрею Ксензову.

Напомним, что ранее Андрей Ксензов сообщал, что в 2024 году в Челябинске обновят 60 остановок общественного транспорта. Мэрия готовится провести соответствующую закупку.