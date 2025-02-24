В Челябинске вручили удостоверения новым членам ассоциации ветеранов СВО

Бывшие бойцы принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи

Сегодня, в день начала специальной военной операции, в Челябинске состоялось мероприятие «Память жива», в ходе которого в боевое братство региона — Ассоциацию ветеранов СВО — вступили бойцы, не так давно вернувшиеся «из-за ленточки». Они продолжают нести службу вне контрактов, воспитывая подрастающее поколение патриотами.

С приветственным словом к собравшимся в зале обратилась зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

«24 февраля — это день начала специальной военной операции. И конечно, мы вспоминаем тех, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — за Родину, за мирную жизнь... Говорим о тех, кто продолжает служить Отечеству. Сегодня мы вручаем удостоверения новым членам региональной Ассоциации ветеранов СВО. Она была создана не так давно и уже сейчас насчитывает порядка 160 человек», — уточнила Маргарита Павлова.





По ее словам, очень важно, чтобы бойцы после возвращения с линии фронта были включены в общественную жизнь, могли передать свои знания и опыт подрастающему поколению. Организатором праздничного мероприятия в Детской филармонии им. А. А. Абдурахманова выступила общественная организация «Люди долга», которая на протяжении многих лет организует мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

Коллектив детской филармонии представил на сцене свои лучшие музыкальные работы.





Новая региональная ассоциация призвана объединить ветеранов СВО, позволить им активнее участвовать в патриотическом воспитании молодежи, делиться опытом и знаниями, полученными во время боевых действий.

«Это ребята, которые хотят и дальше приносить помощь стране, а именно — заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, поддержкой членов семей участников СВО, быть полезными обществу. Мы общаемся на одном языке, понимая друг друга с полуслова. Нас всех многое объединяет», — считает депутат Челябинской городской думы Сергей Бормотов.





Среди тех, кому вручены удостоверения ассоциации, — уроженец Коркино Антон Яковлев, занимающийся патриотическим воспитанием юнармейцев на базе двух школ.

«Мы вместе ходим с юнармейцами в пешие походы, обучаем их тактической подготовке, ориентированию на местности, общей военной подготовке. В прошлом году посетили выставку военно-трофейной техники. В этом году в честь 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне запланировали много мероприятий»,— пояснил Антон Яковлев.





Кстати, на фронт он ушел добровольцем весной 2022 года — сразу, как объявили мобилизацию. За плечами — ранение и госнаграды «За заслуги перед Отечеством II степени» и за участие в специальной военной операции.

О буднях военного медика кадетам челябинских школ рассказывает Владимир Разумов. Ему сегодня также вручили удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. Сколько жизней однополчан ему удалось спасти, он не называет. Не было времени считать, признается он.





«Когда выполняешь свой воинский долг, то думать нужно о выполнении боевой задачи и не поддаваться эмоциям. Я всегда первым делом старался помочь раненому, оказать первую медпомощь, все остальное — потом», — говорит Владимир Разумов.

В развитии патриотического воспитания молодежи ему помогает семья. На концерт «Память жива» он пришел со своими четырьмя детьми.