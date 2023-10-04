В Челябинске вручили служебные удостоверения молодым полицейским

Вчерашних студентов с назначением на должности поздравил глава МВД России по региону Михаил Скоков

Накануне, 3 октября, в ГУ МВД России по Челябинской области состоялся торжественный прием выпускников вузов системы МВД. Начальник полицейского главка генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков вручил молодым полицейским служебные удостоверения. Также для них провели интересные экскурсии и познакомили с опытными коллегами, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Михаил Скоков, обращаясь ко вчерашним студентам, отметил, что для них начался новый жизненный этап, полный интересной, иногда опасной работы, которая совпала со сложным для страны периодом. Работать молодым специалистам придется в условиях, когда враг пытается внести раскол в общество и распространяет ложную информацию.

«Сейчас вы стоите в самом начале своего жизненного пути в сложное для страны время, которой необходима наша поддержка. С учетом складывающейся обстановки все мы призваны защищать свое Отечество именно в Челябинской области, здесь проходит наш „фронт“»,— сказал Михаил Скоков.

Он отметил, что ребятам предстоит много и усердно работать, чтобы проявить себя, влиться в коллектив, чтобы их работу увидели и оценили по достоинству. Также он призвал молодых полицейских своей работой приносить пользу родным, друзьям и всем жителям Челябинской области.

Правоохранителей также поздравили председатель Общественного совета генерал-майор милиции в отставке Владимир Майоров и председатель ведомственной ветеранской организации полковник милиции в отставке Валерий Маскаев.

Затем всем новоиспеченным сотрудникам полиции вручили служебные удостоверения. Девушки вместе с документом получили красивый букет цветов. На этом официальная часть закончилась, и для молодых правоохранителей провели несколько интересных экскурсий в подразделениях ГУ МВД области, УМВД России по Челябинску, Музее истории органов внутренних дел и Государственном историческом музее Южного Урала.

Завершился насыщенный день посещением мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.