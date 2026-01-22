В Челябинске вручили гражданство бойцу из Казахстана

Мужчина, получив паспорт, планирует заключить новый контракт

В Центре социальной и культурной адаптации вручили паспорт новоиспеченному гражданину Российской Федерации Виктору Волынскому, сообщает пресс-служба центра.

С паспортом Виктор планирует заключить новый контракт и снова отправиться на специальную военную операцию.

«Я очень рад, что получил паспорт. Теперь буду служить в статусе гражданина России. И победа будет за нами», — сказал Виктор Волынский.

Документ бойцу вручил начальник отдела по вопросам миграции ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску подполковник полиции Александр Долгих. Он отметил, что такие решения подкрепляются полным сопровождением со стороны ведомства.

«Эта история — пример системной работы и качественного выстроенного диалога Министерством внутренних дел. Мы помогаем тем, кто защищает страну, оформить свой новый правовой статус четко, прозрачно и в рамках закона», — подчеркнул директор центра Михаил Подобед.